Апартаменты в Курортном комплексе Сочи с арестом выставили на торги за 200 млн рублей
Финансовый управляющий Алексей Теплов, действующий в рамках дела о банкротстве предпринимателя Даниила Полещука, объявил о проведении открытого аукциона по продаже коммерческой недвижимости в Хостинском районе Сочи. Начальная цена лота — 200 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги состоятся 23 декабря 2026 года на электронной торговой площадке «Альфалот».
В состав лота входит нежилое помещение (апартаменты временного проживания) площадью 618 кв. м в Курортном многофункциональном комплексе. Объект расположен по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, проспект Курортный, д. 105.
Шаг аукциона — 5% (10 млн руб.), размер задатка — 10% (20 млн руб.).
Потенциальным покупателям предлагается объект со сложной юридической историей. На имущество наложен арест в рамках уголовного судопроизводства постановлением Мещанского районного суда Москвы от 4 мая 2023 года. Согласно предупреждению арбитражного управляющего, арест действует до рассмотрения уголовного дела по существу и вступления приговора в законную силу. Кроме того, на помещение наложены два запрета на регистрационные действия со стороны Орехово-Зуевского РОСП ГУФССП России по Московской области (от 21 мая 2026 года). Объект также является предметом залога ПАО «Абсолют Банк» (ипотека в силу закона зарегистрирована в 2020 году на 360 месяцев).
Арбитражный управляющий предупреждает, что невозможность регистрации права собственности на имущество покупателем по любой причине не является основанием для признания торгов недействительными или для расторжения договора купли-продажи. Расходы на оформление прав собственности и доступ к помещению (смена замков, передача вещей) несет покупатель.
Прием заявок открыт с 17 ноября по 22 декабря 2026 года.
Победитель торгов обязан оплатить стоимость имущества за вычетом задатка в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. В случае отказа победителя от подписания договора в пятидневный срок финансовый управляющий предложит заключить сделку участнику, предложившему наиболее высокую цену после победителя.