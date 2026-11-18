Потенциальным покупателям предлагается объект со сложной юридической историей. На имущество наложен арест в рамках уголовного судопроизводства постановлением Мещанского районного суда Москвы от 4 мая 2023 года. Согласно предупреждению арбитражного управляющего, арест действует до рассмотрения уголовного дела по существу и вступления приговора в законную силу. Кроме того, на помещение наложены два запрета на регистрационные действия со стороны Орехово-Зуевского РОСП ГУФССП России по Московской области (от 21 мая 2026 года). Объект также является предметом залога ПАО «Абсолют Банк» (ипотека в силу закона зарегистрирована в 2020 году на 360 месяцев).