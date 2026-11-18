«Новоросметалл» — один из ведущих производителей стали на юге страны. Предприятие расположено в Новороссийске. Его бенефициар — Шалва Гибрадзе. Завод выпускает до 500 тыс. т стальной заготовки и строительной арматуры в год. Проектная мощность электросталеплавильного производства позволяет ежегодно выпускать от 360 до 530 тыс. т полуфабрикатов и готового сортового проката.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», финансовое положение новороссийского завода в последнее время значительно ухудшилось. По итогам 2025 года чистый убыток компании вырос более чем в 14 раз и достиг 5,1 млрд руб. (годом ранее убыток составлял 358 млн руб.). Выручка тоже сократилась — с 19,2 млрд руб. в 2024 году до 10 млрд руб. в прошлом.