Дагестан занял четвертое место в России по развитию промышленных кластеров
Дагестан вошел в пятерку российских регионов с наиболее высоким уровнем кластерного развития в промышленности. По итогам рейтинга республика заняла четвертое место, улучшив предыдущий результат. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров и технопарков России. Его результаты объявили на Российском промышленном форуме в Уфе.
В Дагестане действуют четыре промышленных кластера: стекольный, «Город обувщиков», по переработке шерсти, а также строительных материалов, конструкций и технологий.
Как сообщил врио министра промышленности и торговли республики Абдула Юсупов, кластерная модель позволяет предприятиям расширять производство, получать налоговые льготы и преференции, формировать новые производственные цепочки и кооперационные связи.