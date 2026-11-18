Каждый автомобилист знает этот неприятный утренний квест: ледяной панцирь на кузове, примерзшие ручки и паника бортового компьютера, который наотрез отказывается адекватно реагировать на минусовую температуру. С линейкой ESTEO EXLANTIX этот сценарий отправляется в архив. Элегантные дверные ручки ESTEO EXLANTIX ET способны развивать усилие до 10 кг. ESTEO EXLANTIX ET готов к старту по одному нажатию. А что под капотом и в основании? Морозостойкая батарея кроссовера при экстремальных -30 °C теряет лишь 20% заряда, сохраняя внушительный запас хода более 800 километров в чистом электрическом режиме. Добавьте сюда двухконтурный тепловой насос, который в мороз бережно подогревает тяговую батарею до идеальной рабочей температуры, и вы получите эталонную надежность для суровых зим.