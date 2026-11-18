Зима близко: ESTEO EXLANTIX ET и ET8 укроют от холодов
Пока метеорологи соревнуются в мрачности прогнозов, а коммунальщики традиционно «не заметили» первый снег, на дорогах появляется сила, перед которой пасует любая метель. Забудьте про компромиссы между комфортом в салоне и выживанием на замерзшем тракте. Премиальные гибриды ESTEO EXLANTIX ET и флагманский шестиместный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET8 созданы для тех, кто привык диктовать свои правила стихии.
Каждый автомобилист знает этот неприятный утренний квест: ледяной панцирь на кузове, примерзшие ручки и паника бортового компьютера, который наотрез отказывается адекватно реагировать на минусовую температуру. С линейкой ESTEO EXLANTIX этот сценарий отправляется в архив. Элегантные дверные ручки ESTEO EXLANTIX ET способны развивать усилие до 10 кг. ESTEO EXLANTIX ET готов к старту по одному нажатию. А что под капотом и в основании? Морозостойкая батарея кроссовера при экстремальных -30 °C теряет лишь 20% заряда, сохраняя внушительный запас хода более 800 километров в чистом электрическом режиме. Добавьте сюда двухконтурный тепловой насос, который в мороз бережно подогревает тяговую батарею до идеальной рабочей температуры, и вы получите эталонную надежность для суровых зим.
Премиальные кроссоверы ESTEO EXLANTIX получили полноценный «зимний пакет», адаптированный специально под широты Краснодарского края. Забудьте про перчатки за рулем и долгие минуты ожидания, пока оттает лобовое стекло.
Здесь есть подогрев абсолютно всего, что действительно нужно в мороз.
Все сиденья: быстрый и многоступенчатый обогрев доступен не только водителю и переднему пассажиру, но и пассажирам второго (и даже третьего в ESTEO EXLANTIX ET8!) ряда.
Рулевое колесо: теплый обод прогревается за считаные секунды.
Ветровое стекло и форсунки омывателя: полный электрообогрев поверхности гарантирует мгновенную прозрачность без скребка.
Боковые зеркала и заднее стекло: эффективное удаление наледи и конденсата для идеального обзора в любую метель.
В сочетании с интеллектуальным климат-контролем и возможностью дистанционного прогрева салона со смартфона, вы всегда садитесь в уже теплый, уютный автомобиль, даже когда на улице суровый минус.
ESTEO EXLANTIX ET: технологичный бунтарь с рекордами дальности
Если вам нужен гибридный кроссовер, способный стирать расстояния на карте без оглядки на заправки, ESTEO EXLANTIX ET — попадание в десятку. Неслучайно модель завоевала признание экспертов, получив титулы «Гибрид года» и звание самого высокотехнологичного гибридного кроссовера. Его секрет — последовательная гибридная установка (REEV) с пиковой мощностью двух электромоторов в 469 л.с. и крутящим моментом 634 Нм. Разгон до сотни за 4,8 секунды заставляет сердце биться чаще, а общая дальность хода в 1180 км по методике WLTP позволяет доехать из Москвы до Питера и обратно без единой мысли о поисках розетки.
На дороге в непогоду выручает интеллектуальная пневматическая подвеска IAS с электроуправляемыми амортизаторами. А когда под колесами начинается настоящий зимний апокалипсис из снежной каши и сугробов, режим увеличенного клиренса поднимает дорожный просвет до солидных 227 мм. Безопасность тоже на высоте: кузов на 88% состоит из прочного алюминиевого сплава, а батарея защищена многослойной броней из аэрогеля и высокопрочной стали, прошедшей 35 жестких тестов.
ESTEO EXLANTIX ET8: статус, простор и личный кинотеатр на колесах
Для тех, кому привычного формата мало, существует флагманский внедорожник ESTEO EXLANTIX ET8. Это автомобиль статуса, где длина кузова превышает 5,2 метра, а колесная база в 3120 мм гарантирует поистине царский простор в 6-местном салоне.
ESTEO EXLANTIX ET8 превращает любую зимнюю поездку в загородный дом или путешествие в пятизвездочный релакс-тур. Внутри вас встречает ультрасовременный комплекс из четырех экранов, включая 30-дюймовый дисплей с разрешением 5K и разделением зон, а также 17,3-дюймовый потолочный экран для пассажиров второго ряда с качеством 3K. Пока за окном бушует метель, пассажиры могут смотреть кино под объемный звук аудиосистемы с 23 динамиками, а водитель оценит приватные динамики в подголовнике и интеллектуальный голосовой ИИ-ассистент.
Особая гордость — встроенный климатический бокс-холодильник на 9,2 литра с диапазоном температур от -18°C до +50°C. Горячий чай или глинтвейн после катания на лыжах будут ждать вас прямо в центральной консоли.
350080, Краснодарский край,
г. Краснодар, тер. Пашковский жилой массив, ул. Горячеключевская, д. 4
ОГРН 1092312003134
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г. Краснодар, тер. Пашковский жилой массив, ул. Горячеключевская, д. 4
ОГРН 1092312003134
ООО «Авто для Вас» Реклама