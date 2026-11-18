В Ворошиловском районе Ростова ограничили подачу воды
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону временно ограничили водоснабжение в нескольких жилых микрорайонах из-за работ на водопроводных сетях.
Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, специалисты АО «Ростовводоканал» проводят работы на сетях по улице Беляева.
Ограничения действуют в границах улиц Обсерваторной, Созвездия, Вселенной, Орбитальной, а также на территории СНТ. Восстановить водоснабжение планируется к 17:00 18 ноября.