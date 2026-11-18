Систему водоснабжения в Панино Воронежской области достроят за 270 млн рублей
По данным Rusprofile, ООО «Интерсервис» было зарегистрировано в Воронеже в январе 2009 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Генеральным директором является Сергей Мандрыкин. Единственный владелец — Екатерина Санникова. В 2025 году выручка общества сократилась на 29%, с 2,2 млрд до 1,5 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 62%, со 106 млн до 41 млн руб.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что подряд на строительство водопровода в Железногорске Курской области за 239,3 млн руб. выиграло местное ООО «Центрэнергосистем». Ранее компания обжаловала итоги аукциона, поскольку предыдущий победитель не подтвердил необходимый опыт договорами на капитальный ремонт сетей водоснабжения.