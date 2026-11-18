Согласно данным ЕИС «Закупки», контракт по первому этапу работ был отторгован в 2022 году. Его цена составляла 192,9 млн руб. Исполнением занимался ИП Иван Андросов, который также является учредителем борисоглебской компании по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения ООО «БСМ». Согласно документации, подрядчик должен был выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование и подготовить временную инфраструктуру для строительства. По данным Rusprofile, исполнение контракта прекращено, причины не раскрываются.