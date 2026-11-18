Подключиться к сервису просто: в разделе «Сервисы» мобильного приложения ПСБ достаточно выбрать опцию «Самозанятость», ознакомиться с условиями подключения, заполнить платежные реквизиты и подключиться к СБП в статусе самозанятого. После этого в приложении можно сгенерировать QR-код или платежную ссылку с уже заполненными реквизитами и отправить контрагенту любым удобным способом для оплаты.