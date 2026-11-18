В регионе действуют более 600 комиссий по урегулированию конфликта интересов. С начала года для государственных и муниципальных служащих провели свыше 1,1 тыс. разъяснительных мероприятий. Кроме того, обновлена нормативная база — от областных законов до более чем 1,6 тыс. муниципальных актов. Изменения связаны с переходом к новому федеральному подходу к декларированию доходов, при котором контроль сосредоточен прежде всего на крупных сделках.