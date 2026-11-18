Родственные связи при контрактах привели к наказанию тысячи чиновников на Дону
В Ростовской области с начала 2026 года около тысячи человек привлекли к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Значительная часть выявленных случаев связана с личной заинтересованностью чиновников при заключении и исполнении муниципальных контрактов, а также с родственными и близкими связями на службе. Губернатор Юрий Слюсарь поручил усилить профилактическую работу и обеспечить неотвратимость наказания за такие нарушения, сообщает пресс-служба правительства региона.
Эти вопросы обсудили на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Как сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков, проверки также выявили случаи несоблюдения запрета на владение счетами в иностранных банках и участие в управлении коммерческими организациями.
По словам прокурора, работодатели не всегда инициируют необходимые антикоррупционные проверки, а решения о привлечении служащих к ответственности порой носят формальный характер. Он призвал руководителей муниципалитетов активнее применять увольнение в связи с утратой доверия.
Юрий Слюсарь поддержал эту позицию, отметив, что одного наказания недостаточно для решения проблемы. По его словам, профилактику необходимо проводить системно и наращивать ее интенсивность.
В регионе действуют более 600 комиссий по урегулированию конфликта интересов. С начала года для государственных и муниципальных служащих провели свыше 1,1 тыс. разъяснительных мероприятий. Кроме того, обновлена нормативная база — от областных законов до более чем 1,6 тыс. муниципальных актов. Изменения связаны с переходом к новому федеральному подходу к декларированию доходов, при котором контроль сосредоточен прежде всего на крупных сделках.
По итогам заседания губернатор рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям ведомств активнее выявлять личную заинтересованность служащих, которая может повлиять на исполнение ими должностных обязанностей. До 1 марта 2027 года необходимо проанализировать все нарушения, выявленные прокуратурой, и принять меры для устранения причин и условий, способствовавших их возникновению.