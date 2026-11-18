В Ростове-на-Дону в 2027 году планируют увеличить число бригад, обслуживающих ливневую канализацию, с четырех до пяти. Для этого городские власти намерены приобрести каналопромывочную машину и два грузопассажирских автомобиля «Газель». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам планерного совещания.