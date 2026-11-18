В Ростове создадут пятую бригаду для обслуживания ливневой канализации
В Ростове-на-Дону в 2027 году планируют увеличить число бригад, обслуживающих ливневую канализацию, с четырех до пяти. Для этого городские власти намерены приобрести каналопромывочную машину и два грузопассажирских автомобиля «Газель». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам планерного совещания.
По словам первого заместителя главы администрации Ростова Владимира Иванова, реконструкция системы ливневой канализации в рамках бассейна №1 идет с опережением графика. Запланированный на 2026 год объем работ уже выполнен досрочно.
Для муниципального предприятия, которое занимается строительством, ремонтом и эксплуатацией искусственных сооружений, в этом году приобрели илососную машину. Это позволило сформировать четвертую рабочую бригаду. Сейчас в городе работают четыре бригады.