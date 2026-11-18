ООО «Башкирэнерго» заменило оборудование на крупной подстанции
Центральные электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») в ноябре завершили замену электротехнического оборудования на подстанции «Прибельск» в Кармаскалинском районе Башкирии. Был заменен силовой трансформатор на 16 МВА. Такую же работу по замене сетевики провели летом со вторым силовым трансформатором.
В ноябре на подстанции завершилась и модернизация оборудования релейной защиты и автоматики. Две электромеханические панели защит были заменены на микропроцессорные.
В целом, 2026 год стал завершающим для трехлетней программы по обновлению электротехнического оборудования в центре питания. Она стартовала в 2024 году с замены масляного выключателя 35 кВ на элегазовый. В 2025 и 2026 годах сетевики обновили еще по одному выключателю.
Эта работа позволила повысить надежность электроснабжения и качество поставляемой электроэнергии в 14 населенных пунктах Кармаскалинского района.
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