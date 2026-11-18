В целом, 2026 год стал завершающим для трехлетней программы по обновлению электротехнического оборудования в центре питания. Она стартовала в 2024 году с замены масляного выключателя 35 кВ на элегазовый. В 2025 и 2026 годах сетевики обновили еще по одному выключателю.