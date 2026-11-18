При замере объемов штатных топливных емкостей судна установлено, что в них находится на 30 тонн больше горючего, чем задекларировано перевозчиком. Кроме того, на борту обнаружили 100 л незадекларированного гидравлического масла. Капитан корабля объяснил нарушение ошибкой при заполнении документов.