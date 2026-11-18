У судна из Турции в Новороссийске нашли 30 тонн недекларированного топлива
Новороссийская таможня по итогам досмотра теплохода, прибывшего из турецкого порта Мерсин, выявила расхождение между заявленной и фактической массой дизельного топлива и смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
При замере объемов штатных топливных емкостей судна установлено, что в них находится на 30 тонн больше горючего, чем задекларировано перевозчиком. Кроме того, на борту обнаружили 100 л незадекларированного гидравлического масла. Капитан корабля объяснил нарушение ошибкой при заполнении документов.
В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.2 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).