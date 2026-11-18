Третий аварийный дом расположен на Республиканской, 62, литер А. Двухэтажное здание 1917 года постройки площадью 184,43 кв. м признали аварийным еще в 2020 году с износом 62%. Несмотря на проведенный тогда же ремонт, состояние постройки продолжало ухудшаться, и капремонт уже не мог исправить ситуацию — проект демонтажа был готов лишь к 2026 году. Контракт на снос стартовал с цены 3 763 100 руб., а ушел подрядчику за 3,36 млн руб.