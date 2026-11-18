Три аварийных дома в Ростове снесут до 15 декабря за 10,6 млн рублей
В Ростове-на-Дону до 15 декабря планируют снести три аварийных многоквартирных дома — на улицах Коминтерна, Амбулаторной и Республиканской. Итоги конкурсов по выбору подрядчиков опубликованы на площадке госзакупок 12 ноября. Все три контракта будут оплачены из городского бюджета.
Самый старый из сносимых объектов — одноэтажный дом на Амбулаторной, 34, литер А, построенный в 1917 году. Здание площадью 223,4 кв. м с семью жилыми помещениями было признано аварийным еще в 2014 году, однако решение о демонтаже приняли только в мае 2026 года. Контракт достанется подрядчику за 3,1 млн руб.
Второй объект — двухэтажное кирпичное здание на Коминтерна, 90, возведенное в 1951 году. Его строительный объем составляет 1984 куб. м, высота — 6,3 м, общая площадь — 423,7 кв. м. Информация о закупке появилась 27 октября 2026 года со стартовой ценой 4,6 млн руб.; по итогам конкурса стоимость снизилась до 4,18 млн руб.
Третий аварийный дом расположен на Республиканской, 62, литер А. Двухэтажное здание 1917 года постройки площадью 184,43 кв. м признали аварийным еще в 2020 году с износом 62%. Несмотря на проведенный тогда же ремонт, состояние постройки продолжало ухудшаться, и капремонт уже не мог исправить ситуацию — проект демонтажа был готов лишь к 2026 году. Контракт на снос стартовал с цены 3 763 100 руб., а ушел подрядчику за 3,36 млн руб.
Совокупная стоимость работ по трем контрактам превысит 10,6 млн руб.