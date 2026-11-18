В Черноземье 20 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +8°C
В пятницу, 20 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +4°C до +8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +4°C, днем поднимется до +8°C, вечером составит +7°C, а ночью опустится до +6°C. Ветер до 4 м/с.
В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +8°C, вечером снова ожидается +6°C, а ночью температура составит +5°C. Ветер до 3 м/с.
В Курске утром ожидается +4°C, днем будет до +7°C, вечером — +5°C, а ночью температура вновь составит +4°C. Ветер до 3 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +6°C, днем поднимется до +7°C, вечером будет +5°C, а ночью опустится до +4°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +4°C, днем — +6°C, вечером столбик термометра покажет до +5°C, а ночью температура снова составит +4°C. Ветер до 3 м/с.
В Тамбове утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +7°C, вечером ожидается +5°C, а ночью столбик термометра покажет до +4°C. Ветер до 5 м/с.