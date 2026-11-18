Кассация поддержала власти Махачкалы в споре о сносе самовольных пристроек
У собственника не было документов на пристройки, а их площадь оказалась больше заявленной
Пятый кассационный суд общей юрисдикции признал законными требования администрации Махачкалы о сносе самовольных пристроек и устранении незаконной перепланировки в многоквартирном доме на улице Гамидова, 19 «а». Решения нижестоящих инстанций оставлены без изменений, сообщила пресс-служба мэрии.
Как установила городская проверка, владелец помещения без согласования с муниципалитетом и разрешительной документации прорубил дверные проемы в фасадных стенах и возвел две капитальные пристройки с разных сторон здания. Работы велись на неразграниченном государственном земельном участке без каких-либо разрешений на строительство.
Суд также выявил расхождение в документах на недвижимость: по проекту администрации помещение переводилось в статус нежилого с площадью 70 кв. м, однако при регистрации собственник оформил права уже на объект в 114 кв. м, включив в него незаконно возведенные площади.
По итогам рассмотрения иска мэрии суды признали пристройки самовольными и обязали собственника демонтировать их за свой счет, а также вернуть помещению первоначальный проектный вид. Кассационная инстанция полностью поддержала эту позицию.