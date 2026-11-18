В Ростове ищут подрядчика для обслуживания полигона ТБО за 84,8 млн рублей
Ростове-на-Дону объявлен тендер на обслуживание рекультивированного полигона ТБО. Заявку на площадке госзакупок разместило 13 ноября «Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону». Контракт рассчитан на 2027 год, его начальная цена превышает 84,8 млн руб. с финансированием из городского бюджета. Прием заявок завершится 30 ноября.
Главный блок технического задания — поддержание в рабочем состоянии оборудования для обезвреживания биогаза, образующегося при разложении отходов. Подрядчику предстоит ежедневно контролировать работу установок обезвреживания биогаза и проводить их периодическое техобслуживание, проверять целостность конструкций и трубопроводов, очищать и менять угольные фильтры, а также тестировать компрессорные станции, факельные стволы и системы подачи воздуха.
Не менее важна бесперебойная работа инженерных систем полигона. Специалистам предстоит обслуживать насосное оборудование, блочно-модульные канализационные насосные станции и накопительные емкости, проверять гидравлические и электрические соединения, целостность изоляции кабелей, отслеживать появление трещин и коррозии, калибровать системы контроля.
Отдельный блок работ — эксплуатация станции очистки сточных вод: обслуживание узлов повышения давления, механической очистки на основе дисковых и зернистых фильтров, узлов химической мойки обратного осмоса и дегазации. Объем — от визуального осмотра и очистки до регенерации и замены фильтрующих элементов, промывки фильтров, калибровки анализаторов и ремонта оборудования.