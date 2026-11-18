Главный блок технического задания — поддержание в рабочем состоянии оборудования для обезвреживания биогаза, образующегося при разложении отходов. Подрядчику предстоит ежедневно контролировать работу установок обезвреживания биогаза и проводить их периодическое техобслуживание, проверять целостность конструкций и трубопроводов, очищать и менять угольные фильтры, а также тестировать компрессорные станции, факельные стволы и системы подачи воздуха.