В Ставропольском крае фермеры получили сроки по делу о крупном мошенничестве
В Курсавке оглашен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Двое фермеров, признанных виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, схема была выстроена вокруг договора подряда: в 2017 году ПАО «Россети» заключило его с ООО «Вымпелсетьстрой» на строительство линий электропередачи на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Для возведения объектов требовалась аренда земельных участков.
Инженер-землеустроитель субподрядной организации, занимавшейся сбором сведений о застраиваемых землях, вместе с главами крестьянских (фермерских) хозяйств и правообладателями участков организовали изготовление от имени собственников справок и иных документов с недостоверными сведениями — в частности, о размере убытков от предстоящего использования земли сетевой организацией. На основании этих бумаг ООО «Вымпелсетьстрой» заключило с правообладателями соглашения о возмещении убытков, включая упущенную выгоду. Общий ущерб ПАО составил около 56 млн руб.
Схему выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю. Дело в отношении остальных участников организованной группы еще рассматривается судом.