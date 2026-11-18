В Курсавке оглашен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Двое фермеров, признанных виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.