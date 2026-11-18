В Ахтынском районе Дагестана из-за замены ремонта временно ограничили водоснабжение
В селе Ахты с утра 17 ноября временно приостановлена подача воды по водоводу «Маза дере — Ахты»: специалисты подрядной организации выполняют врезку нового водопровода. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
Причиной замены стал критический износ старой металлической трубы — по данным властей, он достиг 90%. Постоянные потери воды не позволяли обеспечивать жителей села питьевой водой в штатном режиме. На данный момент труба полностью заменена до Лайского моста.
Завершить соединение нового участка и возобновить подачу воды планируется сегодня вечером. Выполненные работы позволят исключить хронические потери воды и сократить число аварий на этом участке сети.