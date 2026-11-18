Новый водопровод для Михайловска достроят к началу весны
Второй этап строительства водовода в Михайловске планируют завершить к началу весны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты «Ставрополькрайводоканала» уже проложили более 3 км трубопровода, а оставшийся участок должны построить до начала весны.
Новая линия соединит переулок Князевский с улицей Ишкова. В опубликованном губернатором сообщении ее длина составляет 5,7 км, диаметр — 500 мм. Водовод должен снизить нагрузку на действующие сети микрорайонов Ленина и Гармония, а также северо-восточной части города. Это, по оценке главы региона, улучшит подачу питьевой воды жителям этих районов. Точная дата ввода объекта и число потребителей в сообщении не названы.
Проект решает проблему, которую власти и водоканал связывают с ростом Михайловска и нагрузкой на городские сети. В материалах о проекте ранее говорилось о перебоях давления, особенно летом, и о необходимости стабилизировать подачу воды на тупиковых улицах. Технический директор подразделения водоканала Игорь Комаревцев объяснял, что новый участок закольцует сеть на северо-востоке города. По данным «Ъ-Кавказ» со ссылкой на документы закупки и инвестиционную программу предприятия, проектная пропускная способность линии составляет 17 150 куб. м в сутки.
Строительство второго этапа продолжает работы по созданию магистрального водоснабжения Михайловска со стороны Ставрополя. Первый участок длиной около 2 км довели до переулка Князевского; он открыл техническую возможность подключать новые кварталы и увеличивать подачу воды потребителям. В более ранних публикациях длину второго участка оценивали примерно в 5,8 км, а при объявлении работ в 2026 году сообщали о 6,5 км.
«Ъ-Кавказ» ранее писал, что стоимость повторно выставленного на торги подряда составляла 124 млн руб.; после нового конкурса подрядчиком стало ростовское ООО «Профсетьстрой», предложившее 99,823 млн руб. с НДС.