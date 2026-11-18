Строительство второго этапа продолжает работы по созданию магистрального водоснабжения Михайловска со стороны Ставрополя. Первый участок длиной около 2 км довели до переулка Князевского; он открыл техническую возможность подключать новые кварталы и увеличивать подачу воды потребителям. В более ранних публикациях длину второго участка оценивали примерно в 5,8 км, а при объявлении работ в 2026 году сообщали о 6,5 км.