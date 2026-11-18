Ростовские власти ограничили срок выплат пострадавшим от ЧС
В Ростове-на-Дону теперь обязаны выплачивать пострадавшим при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях не позднее 70 дней с момента подачи заявления. Такой порядок закреплен постановлением городской администрации от 16 ноября 2026 года.
Требование касается выплат при введении режима чрезвычайной ситуации. Единовременная поддержка положена членам семьи погибшего в результате ЧС, а также гражданам, получившим вред здоровью различной степени тяжести.
В те же сроки город должен предоставить средства и в связи с утратой имущества первой необходимости.