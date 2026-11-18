Россельхознадзор выявил фиктивные документы на сметану у предприятия в Аксайском районе
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии выявило нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) у предприятия в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установлено по данным системы, уполномоченный сотрудник компании оформлял исходящие эВСД на сметану на основании производственного сертификата, уже аннулированного из-за несоответствия товара обязательным ветеринарным требованиям. Такой сценарий допускает риск выпуска небезопасной продукции.
Контролеры констатировали нарушение требований техрегламента «О безопасности пищевой продукции» и правил оформления ветеринарных документов в электронной форме (приказ Минсельхоза России № 862). Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, выдано предупреждение и предписано соблюдать нормативные акты, регулирующие производство и оборот пищевой продукции.