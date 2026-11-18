Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии выявило нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) у предприятия в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.