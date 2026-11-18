Суд Ставрополья ввел наблюдение в отношении «ТМ-Строй» из-за долга в 66 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление о банкротстве строительной компании ООО «ТМ-Строй» (г. Ессентуки). В отношении организации, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, введена процедура наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Инициатором разбирательства выступило ООО «АргоПлант» из города Киржач Владимирской области. Суд признал обоснованными требования кредитора к застройщику в общем размере более 65,93 млн руб.
Согласно резолютивной части определения, структура задолженности выглядит следующим образом: основной долг — 62,53 млн руб.; проценты — 1,43 млн руб.;
неустойка — 863 481 руб.; госпошлина — 1,1 млн руб.
Требования кредитора включены в третью очередь реестра требований. При этом суммы неустойки и иных финансовых санкций выделены в отдельную группу «финансовые санкции» третьей очереди. Кроме того, суд постановил взыскать с «ТМ-Строй» в пользу «АргоПлант» еще 100 тыс. руб. госпошлины с удовлетворением в порядке пункта 3 статьи 137 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТМ-Строй» зарегистрировано в 2016 году в г. Ессентуки. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Максим Ткачев. Выручка компании за 2025 год составила 57,8 млн рублей, убыток — 5,8 млн рублей.
Временным управляющим утвержден Аслан Амшуков — член Союза СРО АУ «Стратегия».
Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 20 апреля 2027 года.
Временному управляющему к этой дате предписано представить суду отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности восстановления его платежеспособности, заключение об основаниях для оспаривания сделок, реестр требований кредиторов, баланс на последнюю отчетную дату, а также доказательства извещения всех кредиторов и протокол первого собрания.
Определение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.