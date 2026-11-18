Временному управляющему к этой дате предписано представить суду отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности восстановления его платежеспособности, заключение об основаниях для оспаривания сделок, реестр требований кредиторов, баланс на последнюю отчетную дату, а также доказательства извещения всех кредиторов и протокол первого собрания.