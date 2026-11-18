В Анапе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
На территории Анапы объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
С 18 по 20 ноября в Анапе ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. 19 и 20 ноября на Черноморском побережье порывы могут достигать 29 м/с.
Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности, усилить контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям организаций и собственникам домов рекомендовали принять меры для предотвращения происшествий и чрезвычайных ситуаций.