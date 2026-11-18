Спрос на присадки для топлива на Ставрополье вырос вдвое в 2026 году
В январе—октябре 2026 года компании Ставропольского края более чем вдвое увеличили закупки топливных присадок по сравнению с тем же периодом прошлого года. О росте на 103% пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные электронной площадки «ТендерПро».
По данным площадки, нефтегазовые компании провели 36% профильных торгов в регионе, энергетические — 16%, транспортные и логистические — 9%. В общероссийском распределении лидируют Москва и Московская область с долей 21,2%, затем идут Санкт-Петербург и Ленинградская область — 8,5%, Краснодарский край — 6%, Ростовская область — 3,9% и Крым — 3,7%. На Ставрополье пришлось 1,9% таких тендеров.
Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева связывает повышенный интерес к присадкам с перебоями на рынке бензина. По ее словам, небольшие предприятия стали закупать добавки, чтобы смешивать доступные компоненты и самостоятельно получать топливо. Владельцы коммерческих автопарков, столкнувшись с нестабильностью поставок, чаще меняют поставщиков и приобретают защитные составы, рассчитывая снизить риск поломок и простоя транспорта.
Спрос на присадки совпал с более широкими проблемами снабжения. Летом 2026 года в регионах России вновь возникли очереди и ограничения продажи бензина. Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года; власти также разрешили импорт и оборот топлива, не соответствующего отдельным требованиям действующего техрегламента.
Постановление правительства от 5 августа 2026 года № 976 временно разрешило до 1 июля 2027 года выпуск в обращение и оборот бензина классов К2—К5 и дизельного топлива классов К2—К5 с отступлениями от отдельных требований техрегламента ТР ТС 013/2011. Документ касается, в частности, требований к содержанию метанола в бензине К3 и К4 и оценки соответствия. Следовательно, формулировка о допуске бензина К2, К3 и К4 передает лишь часть решения: постановление распространяется также на К5 и дизельное топливо. В Минэнерго объясняли меру необходимостью поддержать снабжение внутреннего рынка во время перестройки логистики и ограничений.