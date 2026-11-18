Постановление правительства от 5 августа 2026 года № 976 временно разрешило до 1 июля 2027 года выпуск в обращение и оборот бензина классов К2—К5 и дизельного топлива классов К2—К5 с отступлениями от отдельных требований техрегламента ТР ТС 013/2011. Документ касается, в частности, требований к содержанию метанола в бензине К3 и К4 и оценки соответствия. Следовательно, формулировка о допуске бензина К2, К3 и К4 передает лишь часть решения: постановление распространяется также на К5 и дизельное топливо. В Минэнерго объясняли меру необходимостью поддержать снабжение внутреннего рынка во время перестройки логистики и ограничений.