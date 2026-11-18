В Сочи работают 49 АЗС
По состоянию на 09:00 мск 18 ноября в Сочи работают 49 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные топливных операторов.
Бензин АИ-100 доступен на 14 заправках, АИ-95 — на 35, АИ-92 — на 34. Дизельное топливо есть на 37 станциях, сжиженный углеводородный газ — на 13.
Актуальную информацию о наличии топлива можно получить на официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также в сервисе «Яндекс Заправки».