Назначены члены конкурсной комиссии для выборов мэра Копейска
Губернатор Челябинской области назначил членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Копейска. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В состав комиссии войдут: начальник управления по внутренней политике регионального правительства Евгений Горяев, замруководителя аппарата губернатора и правительства области Александр Зацепин и первый заместитель председателя южноуральского заксобрания Денис Моисеев. Сам конкурс пройдет 26 ноября.