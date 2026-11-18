В состав комиссии войдут: начальник управления по внутренней политике регионального правительства Евгений Горяев, замруководителя аппарата губернатора и правительства области Александр Зацепин и первый заместитель председателя южноуральского заксобрания Денис Моисеев. Сам конкурс пройдет 26 ноября.