В Северную Осетию доставили 720 тонн бензина и почти 2 тысячи тонн дизеля
В Северной Осетии в наличии находится 2,4 тыс. тонн бензина и 1,9 тыс. тонн дизельного топлива. За минувшие сутки в республику поступило еще 720 тонн бензина и 1,9 тыс. тонн дизеля. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
По его словам, в пути находятся дополнительные поставки: 2,9 тыс. тонн бензина и 2,4 тыс. тонн дизельного топлива. Глава республики отметил, что ситуацию с обеспечением региона топливом продолжают держать на контроле.