В Северной Осетии в наличии находится 2,4 тыс. тонн бензина и 1,9 тыс. тонн дизельного топлива. За минувшие сутки в республику поступило еще 720 тонн бензина и 1,9 тыс. тонн дизеля. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.