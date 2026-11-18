Четыре человека пострадали в Северском районе при атаке БПЛА
Во время очередной атаки беспилотников на Краснодарский край в Северском районе пострадали четыре человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Из-за падения фрагментов беспилотников на двух предприятиях произошли возгорания. Обломки БПЛА также нашли по девяти адресам — во дворах частных домовладений и на улицах. В нескольких зданиях выбиты окна, а в одном — повреждена кровля.
Сейчас на местах происшествий находятся оперативные и специальные службы.