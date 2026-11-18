Что известно об ударах БПЛА по регионам России к утру 18 ноября
Крымский мост
Министр транспорта РФ Дмитрий Ядров провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост, сообщили в Минтрансе. В работе штаба приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.
Вице-премьер Никитин заявил, что Россия может восстановить Крымский мост в сжатые сроки.
В Минтрансе допустили использование паромов как альтернативы Крымскому мосту.
Белгородская область
За последние сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 135 раз. ВСУ девять раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Сбиты и подавлены 125 дронов.
В Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя, ранены восемь человек. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, рассказал глава региона Александр Шуваев.
Краснодарский край
Ночью администрация Краснодара сообщала об отражении атаки БПЛА. В городе включали сигнал «Внимание всем».
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе в результате атаки беспилотников пострадали четыре человека. Раненым оказывают необходимую помощь.
Из-за падения обломков БПЛА произошли пожары на двух предприятиях.
По данным оперштаба, фрагменты дронов нашли на улицах и во дворах частных домов по девяти адресам. В нескольких зданиях повреждены окна, у одного дома — кровля.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в Неклиновском и Каменском районах. Сведений о пострадавших и разрушениях после ночной атаки беспилотников не поступало.
Брянская область
Шесть украинских БПЛА ликвидированы над областью за сутки, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Республика Адыгея
Четыре человека пострадали в результате падения обломков БПЛА на пятиэтажный жилой дом в Тахтамукайском районе. Повреждены несколько квартир.
По сообщению главы республики, обломки также повредили окна двух многоквартирных и нескольких частных домов. Повреждения получили автомобили и газовая труба.
Ограничения в аэропортах
В ночь на 18 ноября Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Краснодара.