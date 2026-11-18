Дежурные силы ПВО в ночь с 17-го на 18-е ноября уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России. БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. Утром беспилотная опасность действовала в Адыгее, Краснодарском крае, Крыму, Запорожской, Ростовской, Белгородской областях и Ставропольском крае. В Курской и Орловской областях с 17 ноября сохранялась авиационная опасность.