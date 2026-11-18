Кисловодск вошел в десятку популярных направлений для парного отдыха в ноябре
Кисловодск вошел в топ-10 популярных российских направлений для отдыха вдвоем в ноябре. Рейтинг составил сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Помимо Кисловодска, в список востребованных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Краснодар, Калининград, Пятигорск и Геленджик.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев связал популярность города с возможностями для отдыха в любое время года. Среди преимуществ курорта он назвал прогулочные маршруты, Курортный парк, источники нарзана и места для совместного досуга.
«Наш город интересен гостям в любое время года, в том числе поздней осенью. И неважно, приехали вы на несколько дней или на полноценный отпуск», — отметил господин Моисеев.