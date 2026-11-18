В Краснодаре сохраняется беспилотная опасность
Утром 18 ноября в Краснодаре сохраняется беспилотная опасность. Необходимо соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей Краснодара просят не публиковать в социальных сетях фото или видео БПЛА и места его падения, работы систем ПВО, а также работы специальных и оперативных служб. За нарушение этих указаний предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Гражданам необходимо ждать отмены сигнала опасности и следить за обновлением информации в официальных источниках. В случае обнаружения обломков беспилотников об этом следует сообщить по телефону 112.