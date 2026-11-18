Около половины опрошенных жителей Краснодара используют нейросети в работе
47% опрошенных жителей Краснодара применяют нейросети для выполнения рабочих задач, 17% пользователей отмечают, что стали больше зарабатывать благодаря ИИ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
По данным исследования, 19% уже применяют нейросети в работе ежедневно, 28% — периодически. 16% респондентов обращаются к ИИ только для личных задач или учебы.
Наиболее активно внедряют в рабочий процесс нейросети молодые специалисты: среди специалистов 18-24 лет 35% пользуются нейросетями для работы ежедневно, среди сотрудников 25-34 лет этот показатель составляет 22%. В старших возрастных группах доля ежедневного использования ниже — каждый десятый среди опрошенных 45-54 лет и каждый десятый в возрасте от 55 до 64 лет.
Среди наиболее распространенных задач для нейросетей — поиск информации, изучение инструкций, освоение новых навыков. Для этого ИИ регулярно используют 39% опрошенных. Еще 30% с помощью нейросетей создают и обрабатывают изображения, видео, аудио. 30% готовят, редактируют и переводят тексты, включая ответы клиентам. 24% обращаются к ИИ за идеями и для разработки концепций.
33% считают, что с нейросетями им стало легче осваивать новые навыки, 23% убеждены, что благодаря ИИ у них снизилась нагрузка, еще 23% заметили, что повысилось качество работы. 14% пользователей отмечают снижение ошибок в работе, 18% стали выполнять больше задач, 19% считают, что ИИ позволил им решать более сложные профессиональные задачи, а 12% благодаря нейросетям смогли предлагать новые услуги.