Наиболее активно внедряют в рабочий процесс нейросети молодые специалисты: среди специалистов 18-24 лет 35% пользуются нейросетями для работы ежедневно, среди сотрудников 25-34 лет этот показатель составляет 22%. В старших возрастных группах доля ежедневного использования ниже — каждый десятый среди опрошенных 45-54 лет и каждый десятый в возрасте от 55 до 64 лет.