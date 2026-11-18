В Краснодаре отражают атаку БПЛА: звучит сирена, жителей просят укрыться
В Краснодаре отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили власти города.
«В Краснодаре звучит сигнал „Внимание всем“ — идет отражение атаки БПЛА»,— говорится в сообщении МЦУ.
Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследовать в безопасное место.
Если вы находитесь дома, не выходите на улицу, укройтесь в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке.
Если вы на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Не прячьтесь у стен многоквартирных домов, не используйте для укрытия автомобили и остановочные павильоны. Если вы находитесь в автомобиле, покиньте его и найдите укрытие.
В случае если вы стали свидетелем полета БПЛА, необходимо сообщить по номеру 112. Не выкладывайте в соцсети фото или видео беспилотника и места его падения, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Жителей просят ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями в официальных источниках.