Если вы на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Не прячьтесь у стен многоквартирных домов, не используйте для укрытия автомобили и остановочные павильоны. Если вы находитесь в автомобиле, покиньте его и найдите укрытие.