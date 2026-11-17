В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты
В аэропортах Краснодара и Геленджика вечером 17 ноября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения распространяются на оба направления работы аэропортов: вылет и прилет самолетов. В авиационном ведомстве не уточнили, как долго будут действовать ограничения.
По данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, на 17 ноября были запланированы три рейса на вылет. Самолеты должны были отправиться в Москву, Самарканд и Екатеринбург.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 23:00, а аэропорт Геленджика — с 08:30 до 20:00.
Ранее в Краснодарском крае объявили ракетную опасность.
В регионе также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Для юридических лиц их размер может достигать 300 тыс. руб.