В Дагестане 250 млн рублей выделят для финансирования программ местных инициатив
В Дагестане определили 59 проектов-победителей конкурсного отбора по программе «Местные инициативы» на 2027 год. Их планируется реализовать в 23 муниципальных образованиях республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Всего на конкурс поступило 89 заявок от 32 муниципалитетов. Победителей определяли по итоговой балльной оценке. На финансирование проектов в 2027 году в республиканском бюджете предусмотрено около 250 млн руб.
По данным властей, с 2019 по 2026 год в рамках программы поддержали 584 проекта на общую сумму почти 3,5 млрд руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета.
Программа предусматривает развитие общественной и дорожной инфраструктуры, создание детских площадок, мест массового отдыха, спортивных объектов и учреждений дошкольного образования.