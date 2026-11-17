В Крыму объявили ракетную опасность
На территории Республики Крым объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.
Особое внимание рекомендовано уделить жителям восточных районов полуострова. Власти призвали население сохранять спокойствие и ориентироваться на информацию из официальных источников.
Как ранее писал «Ъ-Кубань-Черноморье», Крымский мост подвергся повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 17 ноября сообщили главы двух регионов — Крыма и Краснодарского края.