В Махачкале у 53-летней женщины изъяли более 2 кг мефедрона
В микрорайоне «Ипподром» в Махачкале сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана задержали 53-летнюю местную жительницу. При личном досмотре полицейские нашли у нее наркотики. Экспертиза установила, что это мефедрон общей массой 2 048 граммов. По расчету ведомства, такой объем соответствует 10 240 средним разовым дозам. Об этом сообщил официальный Telegram-канал МВД по Республике Дагестан.
Ведомство проинформировало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — о приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере. Женщину задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Сочетание статей указывает на версию следствия о приготовлении к сбыту: часть 1 статьи 30 УК РФ охватывает действия, направленные на совершение преступления, если его не довели до конца по независящим от человека обстоятельствам. Ведомство сопоставило изъятые 2 048 граммов с 10 240 разовыми дозами. Это арифметически соответствует расчету по 0,2 грамма на дозу.
В публикациях МВД Дагестана за 2026 год фигурируют несколько крупных изъятий синтетических наркотиков. 5 сентября полиция сообщила, что у 37-летнего жителя поселка Семендер нашли 47 граммов мефедрона при личном досмотре и ещё 991,4 грамма в его автомобиле. Общий вес превысил 1 кг. В другом деле в Махачкале у 24-летнего гражданина Белоруссии изъяли 1 063 грамма мефедрона. При обыске его жилья нашли ещё 787 граммов эфедрона. Общая масса двух веществ составила 1,85 кг. По версии полиции, задержанный собирался распространять наркотики в городе; МВД сообщило о деле по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
В сообщении о задержании 53-летней женщины в микрорайоне «Ипподром» МВД указало массу мефедрона в 2 048 граммов — это крупнейшая из найденных в публикациях по Дагестану за последнее время партий, относящихся к отдельному фигуранту. Ведомство оценило ее как 10 240 средних разовых доз и сообщило о деле по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.