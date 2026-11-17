В публикациях МВД Дагестана за 2026 год фигурируют несколько крупных изъятий синтетических наркотиков. 5 сентября полиция сообщила, что у 37-летнего жителя поселка Семендер нашли 47 граммов мефедрона при личном досмотре и ещё 991,4 грамма в его автомобиле. Общий вес превысил 1 кг. В другом деле в Махачкале у 24-летнего гражданина Белоруссии изъяли 1 063 грамма мефедрона. При обыске его жилья нашли ещё 787 граммов эфедрона. Общая масса двух веществ составила 1,85 кг. По версии полиции, задержанный собирался распространять наркотики в городе; МВД сообщило о деле по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.