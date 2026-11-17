На Кубани бизнесу передали в аренду почти 1,4 тысячи объектов краевой собственности
В Краснодарском крае малому и среднему бизнесу предоставили в долгосрочную аренду почти 1,4 тыс. объектов краевой и муниципальной собственности. Сейчас предприниматели используют около 60% регионального и муниципального имущества, доступного для ведения бизнеса. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
По его словам, такая мера поддержки помогает предпринимателям открывать новые производства и оказывать услуги, необходимые жителям. Кроме того, это позволяет создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления в бюджет региона.
Перечень государственного имущества Краснодарского края для поддержки бизнеса действует с ноября 2016 года. Его утверждает губернатор Вениамин Кондратьев. С сентября 2021 года этой мерой поддержки также могут пользоваться самозанятые. Перечень обновляют ежегодно.
Недавно губернатор утвердил новый список регионального имущества, которое можно взять в долгосрочную аренду. В него вошли более 70 объектов, в том числе земельные участки, движимое и недвижимое имущество. Они расположены в 15 муниципалитетах края, включая Абинский, Апшеронский и Выселковский районы.
С начала 2026 года в региональный перечень добавили пять земельных участков и девять объектов недвижимости.
Имущественная поддержка уже позволила нескольким предприятиям расширить деятельность. В Краснодаре увеличили площади для производства, ремонта, сборки и продажи медицинской оптики. В Крымском районе открыли медицинский кабинет и организовали прием врача-педиатра в сельской местности.
Имущество предоставляют предпринимателям в аренду по итогам торгов. Срок аренды составляет не менее пяти лет.