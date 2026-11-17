Недавно губернатор утвердил новый список регионального имущества, которое можно взять в долгосрочную аренду. В него вошли более 70 объектов, в том числе земельные участки, движимое и недвижимое имущество. Они расположены в 15 муниципалитетах края, включая Абинский, Апшеронский и Выселковский районы.