Главные новости за 17 ноября. Кавказ
За январь — сентябрь 2026 года в Дагестане построили почти 1,34 млн кв. м жилья — на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Основную часть прироста обеспечило индивидуальное строительство: на частные дома пришлось около 1,14 млн кв. м, их ввод вырос на 27%.
Во втором квартале 2026 года крупные и средние организации Северо-Кавказского федерального округа приняли на работу 54,9 тыс. человек, а уволили 64,2 тыс. Разница составила 9,3 тыс. работников: увольнения превысили найм на 17%.
В октябре Северная Осетия стала лидером среди регионов России по месячному росту цен на новостройки. Средняя стоимость квадратного метра достигла 114,1 тыс. руб., прибавив 3,6% к сентябрю. В абсолютных цифрах показатель составил 114 111 руб. за кв. м.
На Ставрополье завершили уборку винограда: хозяйства собрали 33,6 тыс. тонн при средней урожайности 89 ц/га. Крупнейший урожай собрали в Буденновском округе — 15,6 тыс. т; Левокумский округ дал 8,2 тыс. т, Петровский — 4,1 тыс. т.
Глава Дагестана Федор Щукин указом утвердил структуру органов исполнительной власти республики. Согласно документу, председатель правительства региона сохраняет восемь заместителей, среди которых два первых вице-премьера и заместитель, одновременно возглавляющий министерство по национальной политике и делам религий.
Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели Кабардино-Балкарии за январь — сентябрь 2026 года произвели около 24 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.