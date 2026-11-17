В Севастополе флот проводит учения с применением оружия
В Севастополе ориентировочно до 21:00 продлятся учения сил и средств флота с применением различных видов оружия и техники. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Маневры проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч и Лукулл, а также Качи.
По информации городских властей, обстановка в городе спокойная.