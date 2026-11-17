Развожаев сообщил о запуске горячей линии для выезжающих из Севастополя
В Севастополе запустили горячую линию для жителей и гостей города, которые столкнулись с трудностями при выезде на материк или возвращении домой. По телефону можно узнать о доступных маршрутах, способах добраться до места назначения и получить необходимую информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Обратиться за помощью можно по номеру 122, добавочный 0. Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Операторы помогут пассажирам сориентироваться в ситуации и расскажут о возможных вариантах поездки.
Горячую линию организовали на фоне ограничений движения по Крымскому мосту. Утром 17 ноября движение автомобильного и железнодорожного транспорта по переправе приостанавливали после повторной атаки. Об этом сообщили главы Крыма и Краснодарского края.
Предыдущая атака произошла утром 16 ноября. Тогда движение по мосту также ограничивали более чем на 16 часов. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет. В Минтрансе России сообщили, что специалисты оценивают причиненный объекту ущерб.
Позднее железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем восстановили. Первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04.
Автомобильное движение по Крымскому мосту после первой атаки 16 ноября открыли в реверсивном режиме. На подъездах к переправе продолжают работать пункты питания и обогрева.
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атак на Крымский мост 16 и 17 ноября.