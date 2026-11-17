В Севастополе запустили горячую линию для жителей и гостей города, которые столкнулись с трудностями при выезде на материк или возвращении домой. По телефону можно узнать о доступных маршрутах, способах добраться до места назначения и получить необходимую информацию. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.