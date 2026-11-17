Исполнитель должен будет обслуживать мероприятия по мере необходимости в течение года. В документации предусмотрены официальные приемы, буфетное и фуршетное обслуживание. Среди блюд для приема — русский осетр со сливочно-икорным соусом и стейк из говяжьей вырезки с картофелем по-домашнему. В меню также перечислены морс, газированная вода, чай, кофе, хлеб, фрукты, пирожные, шоколад, печенье, конфеты и сыр. Контракт устанавливает предельную цену услуг, а не фиксированное число банкетов: фактические расходы зависят от заявок заказчика в течение года.