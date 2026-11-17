Дума Ставрополья объявила закупку угощений на 1,56 млн рублей
Дума Ставропольского края объявила электронный аукцион на питание для официальных приемов, буфетное и фуршетное обслуживание в 2027 году. Начальная цена контракта — 1,563 млн руб. Заказчик — казенное учреждение «Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края». Извещение появилось в Единой информационной системе госзакупок 17 ноября. Заявки принимают до 25 ноября, поэтому на момент публикации подрядчика еще не выбрали, а итоговая цена может снизиться на торгах.
Исполнитель должен будет обслуживать мероприятия по мере необходимости в течение года. В документации предусмотрены официальные приемы, буфетное и фуршетное обслуживание. Среди блюд для приема — русский осетр со сливочно-икорным соусом и стейк из говяжьей вырезки с картофелем по-домашнему. В меню также перечислены морс, газированная вода, чай, кофе, хлеб, фрукты, пирожные, шоколад, печенье, конфеты и сыр. Контракт устанавливает предельную цену услуг, а не фиксированное число банкетов: фактические расходы зависят от заявок заказчика в течение года.
В закупочной карточке указана сумма обеспечения заявки 15,6 тыс. руб., а обеспечения исполнения контракта — около 156,4 тыс. руб., или 10% его цены. Эти суммы подрядчик вносит как гарантию участия и исполнения обязательств; они не прибавляются к стоимости питания.
Закупка проходит на фоне обсуждения расходов краевого парламента. В октябре дума увеличила с 15 до 21 предельное число депутатов, которые могут работать на постоянной профессиональной основе и получать зарплату из бюджета края. Законопроект внесли депутаты Надежда Пильтенко, Виктор Гончаров и Александр Кузьмин; профильный комитет рассмотрел его 21 октября, а дума приняла 22 октября.
Ранее дума также проводила закупку питания для приемов в 2026 году: ее освещал «Коммерсантъ-Кавказ». Нынешний аукцион касается следующего года и имеет собственный номер и начальную цену, поэтому его условия нельзя смешивать с прошлогодним контрактом.