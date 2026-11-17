Бештаугорское шоссе готово более чем на 70%
На Ставрополье продолжается реконструкция Бештаугорского шоссе — транспортного коридора, который связывает курортные города Кавказских Минеральных Вод. Работы идут в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. Проект охватывает несколько участков общей протяженностью более 10 км, сообщил краевой Миндор.
В Лермонтове весной 2025 года завершили реконструкцию 1,7 км улицы Дачной. Дорогу расширили до четырех полос и привели в соответствие с требованиями безопасности.
Сейчас работы продолжаются в Пятигорске и Предгорном округе. На участке длиной 1,4 км в границах Винсадского сельсовета реконструкция практически завершена; его планируют ввести в эксплуатацию до конца года. В Пятигорске обновляют 8,7 км шоссе, окончание работ намечено на 2027 год.
Проект должен помочь перенаправить транзитный поток между двумя федеральными направлениями — объездом Пятигорска и трассой Минеральные Воды — Кисловодск. В план работ входят путепроводы, кольцевые развязки, остановки и освещение. «Основная задача — расширить узкие места, убрать пробки, сделать дорогу удобной и безопасной», — заявил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
По данным, которые губернатор Владимир Владимиров приводил на совещании в июле 2026 года, по Бештаугорскому шоссе ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей. Работы в Пятигорске начались в сентябре 2025 года. Помимо расширения дороги с двух до четырех полос, проект предусматривает тротуары и остановочные комплексы, путепровод через железную дорогу, подземный пешеходный переход, две кольцевые развязки и систему освещения. Отдельно власти упоминали замену водоводов, канализации, электросетей и линий связи.
Для Пятигорска реконструкция Бештаугорского шоссе связана с обновлением подъезда № 1 к городу. В 2026 году начальную цену контракта на реконструкцию этих дорог установили на уровне 2,808 млрд руб. Конкурс сопровождали споры: сначала власти не смогли определить подрядчика, позднее ФАС выявила нарушения в документации закупки.