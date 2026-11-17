По данным, которые губернатор Владимир Владимиров приводил на совещании в июле 2026 года, по Бештаугорскому шоссе ежедневно проезжает более 25 тыс. автомобилей. Работы в Пятигорске начались в сентябре 2025 года. Помимо расширения дороги с двух до четырех полос, проект предусматривает тротуары и остановочные комплексы, путепровод через железную дорогу, подземный пешеходный переход, две кольцевые развязки и систему освещения. Отдельно власти упоминали замену водоводов, канализации, электросетей и линий связи.