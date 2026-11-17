Однозначного объяснения происходящему пока нет. Господин Кудактин считает, что популяция могла достичь критической численности, после чего некий механизм передачи информации запустил синхронное поведение животных. «Мы знаем примеры массовых миграций леммингов, белок и других млекопитающих, когда тысячи животных одновременно начинают двигаться в одном направлении. Между ними существует какая-то связь, однако механизмы такого поведения до сих пор неизвестны»,— рассказал эколог.