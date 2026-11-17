Эколог: выходы медведей к людям связаны с «естественным популяционным взрывом»
Массовые выходы медведей к людям связаны с «естественным популяционным взрывом», который охватил весь ареал обитания животных. Подобное происходит примерно раз в сто лет и является реакцией популяции на воздействие человека, рассказал «Ъ-Сочи» доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог РФ Анатолий Кудактин.
По его данным, выходы медведей к людям начались примерно в начале сентября. Сообщения об этом поступали из Сибири, с Дальнего Востока, из Западной Европы и Северной Америки. Ученый полагает, что весной массовые появления медведей в населенных пунктах прекратятся.
Однозначного объяснения происходящему пока нет. Господин Кудактин считает, что популяция могла достичь критической численности, после чего некий механизм передачи информации запустил синхронное поведение животных. «Мы знаем примеры массовых миграций леммингов, белок и других млекопитающих, когда тысячи животных одновременно начинают двигаться в одном направлении. Между ними существует какая-то связь, однако механизмы такого поведения до сих пор неизвестны»,— рассказал эколог.
Он добавил, что многие медведи имеют достаточные жировые запасы для зимовки. При этом часть животных может не залечь в берлоги, став «шатунами» или каннибалами. Сколько хищников погибнет в ходе естественной регуляции численности, предсказать невозможно.
«Я категорически против того, чтобы медведей подкармливали. Так мы сделаем их еще более синантропными (связанными с человеком.— «Ъ-Сочи»). Животные запомнят места, где получили пищу, и будут туда возвращаться. Это может увеличить количество опасных контактов»,— отметил Анатолий Кудактин.
«Ъ-Сочи» писал, что в 2026 году в Сочи зарегистрировано почти 500 сообщений о выходах медведей в город и населенные пункты. С людьми встретились около 80–85 особей. Зафиксированы три инцидента, в ходе которых люди едва не пострадали.