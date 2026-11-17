В Сочи задержали водителя Lexus после смертельной аварии со скутером
В Сочи задержали местного жителя, скрывшегося с места смертельного ДТП в Адлерском районе. Мужчина сам пришел в полицию с явкой с повинной. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, 52-летний водитель Lexus при перестроении столкнулся с попутным скутером, которым управлял 29-летний мужчина. В результате аварии водитель двухколесного транспорта был госпитализирован, его 18-летняя пассажирка скончалась в больнице. После столкновения водитель автомобиля покинул место происшествия.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, которое по неосторожности повлекло смерть человека). Отмечается, что задержанному может грозить до 12 лет лишения свободы. По данным полиции, ранее он не был судим.