В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, которое по неосторожности повлекло смерть человека). Отмечается, что задержанному может грозить до 12 лет лишения свободы. По данным полиции, ранее он не был судим.