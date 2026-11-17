На юго-западе Ставрополя пройдут массовые отключения света
«Западные электрические сети» предупредили о плановом ограничении подачи электроэнергии из-за реконструкции сетей. В сообщении названы две даты и временной интервал — с 09:00 до 17:00. Об этом сообщает официальный Telegram-канал мэрии Ставрополя.
18 ноября электричество отключат на 23 улицах и проездах: Пазарджикской, Малиновой, Кисловодской, Железноводской, Пятигорской, Лермонтовской, Гергиевской, Ставропольской, Будёновской, Нефтекумской, Зеленокумской, Роз, Екатерины Второй, Александра Третьего, Маршала Василевского, Елизаветы Первой, а также Весёлом, Нежинском, Гражданском, Новотерском, Восточном и Тоннельном проездах и улице Генерала Скобелева. Ограничение будет частичным: мэрия не указывает конкретные дома или число потребителей.
19 ноября зона отключений затронет СО «Аграрник» — улицы с первой по двадцатую, Живописную и Черниговскую, ДСНТ «Вишенка» и ТСЖ ЖК «Долина Роз». В публикации не уточняется, будут ли перечисленные территории отключать целиком или только отдельные участки.
Зоны отключения находятся на юго-западе Ставрополя, в районе улицы Роз, Доваторцев и Южного обхода. Здесь соседствуют частные дома, дачные массивы и новые жилые комплексы. В объявлении мэрии отдельно упомянуты садовые товарищества «Аграрник» и «Вишенка», а также прилегающий коттеджный поселок «Долина Роз».
Администрация Ставрополя объяснила сроки необходимостью выполнить основную часть работ до наступления отрицательных температур. По ее сообщению, компания планирует завершить обновление сетей коммуникаций до конца ноября. Технические сведения о реконструкции — какие именно участки сети заменят, какова их протяженность и сколько абонентов затронут работы, — в исходном сообщении не приводятся.