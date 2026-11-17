19 ноября зона отключений затронет СО «Аграрник» — улицы с первой по двадцатую, Живописную и Черниговскую, ДСНТ «Вишенка» и ТСЖ ЖК «Долина Роз». В публикации не уточняется, будут ли перечисленные территории отключать целиком или только отдельные участки.