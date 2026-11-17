Главные новости за 17 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В Ленинском районе Крыма в результате атаки БПЛА погибли два человека. Из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту после ночной атаки задерживаются четыре поезда «Таврия» из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера, следующие в Керчь, — минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 4 часа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Крымский мост будет восстановлен, и сообщил, что об атаке доложили президенту Владимиру Путину, а вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о повреждениях — в ближайшее время разработают план ремонта, его очередность и сроки. Движение транспорта по мосту временно приостановлено, продажа автобусных билетов из Краснодарского края в Крым также остановлена, а главы Крыма и Севастополя призвали жителей и гостей не ездить в направлении моста.
В Адыгее 38-летнюю местную жительницу приговорили к одному году принудительных работ по делу о причинении смерти по неосторожности после того, как ее 84-летняя родственница погибла от нападения примата, за которым ухаживала. Женщина незаконно содержала экзотических животных в своем домовладении в Тахтамукайском районе; суд также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с содержанием запрещенных к содержанию животных.
«Деметра-холдинг» проводит сокращение сотрудников, в результате которого численность персонала может уменьшиться вдвое, включая топ-менеджеров, что связано с приостановкой работы зерновых терминалов на Черном море и назначением новых руководителей. В пресс-службе холдинга заявили, что, несмотря на временные ограничения, коллективы Зернового терминального комплекса «Тамань» и Новороссийского зернового терминала будут сохранены.
Доля Краснодарского края в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила около 11% общероссийского объема, при этом пшеницы произведено порядка 9,5 млн тонн — на 22% больше, чем в 2025 году, а общий сбор зерновой продукции ожидается на уровне около 14 млн тонн. По словам замминистра сельского хозяйства края Михаила Тимофеева, около 82% пшеницы — зерно третьего класса, однако на фоне международной ситуации экспорт сталкивается с проблемами, и на хранении находится около 6,5 млн тонн.
ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов с использованием беспилотников и безэкипажных катеров на юге России: в Ростове-на-Дону, Кизляре, Майкопе и Тихорецке задержали четырех предполагаемых участников подготовки атак, еще двое были ликвидированы при задержании. По данным спецслужбы, исполнители получили более 700 кг взрывчатых веществ, не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов, а целями должны были стать гражданские суда и военные корабли в Каспийском море, военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры.