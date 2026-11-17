Главные новости за 17 ноября. Новороссийск
Зернотрейдер «Деметра-холдинг», владеющий Новороссийским зерновым терминалом, Новороссийским комбинатом хлебопродуктов и Зерновым терминальным комплексом Тамань, планирует сократить штат вдвое из-за приостановки работы зерновых терминалов на Черном море и назначения новых топ-менеджеров. Сокращения затронут в том числе менеджеров высшего звена, однако рабочие места сотрудников ЗТКТ и НЗТ планируют сохранить.
Пригородные поезда между Анапой и Крымом курсируют в штатном режиме, свидетельствуют данные онлайн-табло железнодорожного вокзала Анапы. В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь был атакован беспилотниками, и проезд по нему закрыли в 23:54, однако новой информации о ситуации на объекте по состоянию на утро не поступало.
В суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Анапы, обвиняемой в совершении теракта в составе группы лиц по предварительному сговору — по версии следствия, 30 января 2026 года она по указанию неизвестных подожгла складское и производственное помещение, где волонтеры собирали гуманитарную помощь для зоны СВО. Девушка заключена под стражу, дело направлено в Южный окружной военный суд, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Коммерческую организацию в Новороссийске оштрафовали на 500 тыс. руб. за передачу взятки должностным лицам Новороссийского филиала «Российского морского регистра судоходства», сообщает Южная транспортная прокуратура. Проверка установила, что гендиректор компании передал деньги сотрудникам филиала за проведение возобновляющего освидетельствования системы управления безопасностью и дальнейшее взаимодействие с органом контроля.
В Краснодарском крае обсудили строительство Северного обхода Новороссийска с использованием механизмов государственно-частного партнерства — соответствующее соглашение было заключено в июне 2026 года на ПМЭФ. По словам вице-губернатора Евгения Пергуна, новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы города и уберет с наиболее загруженных улиц автомобили, следующие в морской порт, что должно положительно повлиять на экологию, безопасность и мобильность жителей.