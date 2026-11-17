Рост индивидуального строительства особенно заметен на фоне высокой волатильности прошлых лет. В 2024 году Дагестан отчитался о рекордном вводе 5,5 млн кв. м, а за январь—ноябрь 2025 года — о 1,3 млн кв. м, почти вдвое меньше, чем за тот же период 2024-го. Тогда около 1 млн кв. м обеспечили частные застройщики, а на многоквартирные дома пришлось примерно 300 тыс. кв. м. Поэтому нынешние проценты показывают восстановление относительно слабой базы 2025 года, а не равномерный рост всего строительного рынка.