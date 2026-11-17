Дагестан за девять месяцев 2026 года ввел 1,34 млн кв. м жилья
За январь—сентябрь 2026 года в Дагестане построили почти 1,34 млн кв. м жилья — на 15,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Основную часть прироста обеспечило индивидуальное строительство: на частные дома пришлось около 1,14 млн кв. м, их ввод вырос на 27%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В январе—июле регион ввел 1,021 млн кв. м жилья, из них 875,7 тыс. кв. м — индивидуальные дома. Тогда прирост к прошлому году составлял 10,4%. К августу статистика Банка России фиксировала 1,154 млн кв. м и рост на 11,5%. К сентябрю объем приблизился к 1,34 млн кв. м.
Рост индивидуального строительства особенно заметен на фоне высокой волатильности прошлых лет. В 2024 году Дагестан отчитался о рекордном вводе 5,5 млн кв. м, а за январь—ноябрь 2025 года — о 1,3 млн кв. м, почти вдвое меньше, чем за тот же период 2024-го. Тогда около 1 млн кв. м обеспечили частные застройщики, а на многоквартирные дома пришлось примерно 300 тыс. кв. м. Поэтому нынешние проценты показывают восстановление относительно слабой базы 2025 года, а не равномерный рост всего строительного рынка.
Отдельная часть жилищной повестки — восстановление после весенних паводков. По последним сообщениям, власти выдали более 345 сертификатов на строительство или покупку жилья для семей, потерявших дома; общая сумма превысила 918 млн руб. Ранее власти республики сообщали о первых 68 сертификатах. На тот момент республика получила более 3,3 тыс. заявлений: около 1,5 тыс. касались строительства жилья взамен утраченного, еще 1,8 тыс. — ремонта поврежденной недвижимости. Эти сертификаты связаны с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, а не с обычным вводом нового жилья.
Власти параллельно готовят крупные проекты комплексного развития территорий в Махачкале. По конкурсной документации, два участка общей площадью 231,1 га — «Лазурный берег» и «Ипподром» — предполагают застройку объемом около 2 млн кв. м и минимальные инвестиции 177,3 млрд руб. Участок «Лазурного берега» занимает 224,6 га, «Ипподрома» — 6,5 га; для застройки предусмотрены жилые дома высотой от 9 до 20 этажей, а также социальные, спортивные и другие объекты. При этом ранее власти отдельно сообщали о проекте в микрорайоне «Ипподром» на 21,6 га со сроком реализации десять лет. Эти параметры относятся к разным описаниям проектов, поэтому их не следует складывать без уточнения границ и документации.
Расширение строительства требует соответствующей инфраструктуры: на встрече с главой федерального Минстроя Иреком Файзуллиным представители правительства Дагестана обсуждали не только жилье, но и нацпроект «Инфраструктура для жизни», включая дороги, инженерные сети и коммунальные объекты.