Жалобу в антимонопольный орган подало предприятие ООО «Центр-КА» из Минеральных вод, которое оказывает услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. По данным УФАС, с января по декабрь 2025 года компания направила перевозчику более 130 обращений с просьбой составить и выдать акты общей формы, которые фиксируют обстоятельства и продолжительность простоя вагонов. Однако в Минераловодском центре организации работы железнодорожных станций заявили, что акты предназначены для внутреннего пользования и грузополучателю не предоставляются.