На Ставрополье суд признал злоупотреблением отказ РЖД выдавать акты о простое вагонов
Арбитражный суд поддержал решение и предписание Ставропольского управления федерального антимонопольной службы, признавшего злоупотреблением доминирующим положением действия РЖД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.
Жалобу в антимонопольный орган подало предприятие ООО «Центр-КА» из Минеральных вод, которое оказывает услуги по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. По данным УФАС, с января по декабрь 2025 года компания направила перевозчику более 130 обращений с просьбой составить и выдать акты общей формы, которые фиксируют обстоятельства и продолжительность простоя вагонов. Однако в Минераловодском центре организации работы железнодорожных станций заявили, что акты предназначены для внутреннего пользования и грузополучателю не предоставляются.
Документы в свою очередь подтвердили бы, что простой произошел не по вине предприятия, а из-за задержки уборки цистерн. Без актов компания не могла оспаривать претензии контрагентов по поводу сверхнормативного простоя и была вынуждена оплачивать штрафы самостоятельно.
В отдельных случаях задержки превышали 13 суток: одну из порожних цистерн убрали с выставочного пути через 317 часов после подачи, другую — через 122 часа.
Арбитражный суд признал решение и предписание антимонопольного органа законными и обоснованными. УФАС квалифицировало действия перевозчика по ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».