В Северной Осетии строят Дом культуры и школу в станице Змейской
В станице Змейской Кировского района продолжается строительство Дома культуры и общеобразовательной школы. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
В Доме культуры строители занимаются облицовкой фасада и внутренней отделкой. Одноэтажное здание будет иметь площадь более 2,3 тыс. кв. м.
Трехэтажная школа рассчитана на 360 учеников. На объекте готовы фундаменты двух блоков, началась кирпичная кладка. Завершить строительство планируется до конца 2027 года.
Кроме того, в этом году, по данным властей, в селении Эльхотово открыли Центр культурного развития, а в Чиколе продолжается строительство детского сада.